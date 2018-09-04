Arıza yaşandı! Metro seferleri için önemli duyuru

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

Sayın yolcularımız: M2 Yenikapı-Hacıosman Hattı'nda yaşanan teknik bir arızadan dolayı seferlerimiz, Taksim İstasyonu'ndan aktarmalı şekilde yapılmaktadır. Seferlerimiz Yenikapı-Taksim ve Taksim-Hacıosman olarak yapılmaktadır. Anlayışınız için teşekkür eder, iyi günler dileriz.

Metroda seferler normale döndü

METRO seferlerindeki arıza giderilerek seferler normale döndü. Teknik bir arızadan dolayı metro seferleri 1 saat Taksim aktarmalı yapıldı.

Metro İstanbul'dan konuyla ilgili yapılan açıklamada, "M2 Yenikapı-Hacıosman Hattı'nda yaşanan teknik bir arızadan dolayı seferlerimiz, Taksim İstasyonu'ndan aktarmalı şekilde yapılmaktadır. Seferlerimiz Yenikapı-Taksim ve Taksim-Hacıosman olarak yapılmaktadır" denildi. Aktarma nedeniyle Taksim İstasyonu'nda yoğunluk yaşanıyordu. Yaklaşık 1 saat süren teknik arıza giderilerek seferler normale döndü.