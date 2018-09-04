Yandaş yazardan Esad'a destek yazısı

Sabah yazarı Mehmet Barlas, bugün yayımlanan yazısında, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian'ın "Beşar Esad savaşı kazandı ancak barışı kazanamadı. Bunu Esad rejimini destekleyenler için de söyleyebiliriz" ifadesi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Suriye'den ülkemize yapılan saldırılar karşısında adeta yalnız bırakılmış ülkeyiz. Kendimizi koruyabilmemiz için ihtiyacımız olan füze savunma sistemleri olmadık bahanelerle bize verilmedi. Parasıyla satmadıkları silahları terör örgütlerine bedava verdiler" açıklamasına yer verdi.

"Sade İdlib krizi değil tüm Suriye'nin güvenliği ve bütünlüğü de, Türkiye'yi doğrudan ilgilendiriyor" diyen Barlas, sözlerine şöyle devam etti:

"Bu noktada artık bizler, Arap Baharının CIA tarafından körüklenmiş rüzgârı Suriye'yi vurmadan önce yaptığımız gibi, Esad rejiminin Suriye'de anayasa reformunu ve seçimleri yapmasını amaçlayan çalışmalarına katkıda bulunmalıyız."