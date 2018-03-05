e-Devlet'ten soy ağacının ardından yeni hizmet

E-Devlet uygulaması bu kez de sistem üzerinden "Mirasçılık Belgesi" hizmeti vermeye başlıyor. Uygulama 6 Mart'ta hizmete girecek.

Soy ağacı ve şehit sorgulamadan sonra E-Devlet’ten bir yenilik daha geliyor. Bir yakınınızdan size miras kalıp kalmadığını öğrenmek artık daha kolay E-Devlet üzerinden artık “Mirasçılık Belgesi” işlemleri de yapılacak.

Hürriyet’te yer alan habere göre, 6 Mart tarihinden itibaren verilmeye başlanacak hizmet ile ölüm tarihi 1990 yılı sonrası olan kişiler için “Mirasçılık Belgesi Verilmesi” talebinin UYAP sisteminden yapılması zorunlu hale getirildi.

Konuyla ilgili olarak yapılan açıklama şöyle; “Yargı birimlerinden alınan “Mirasçılık Belgesi Verilmesi” talepleri UYAP üzerinden elektronik ortamda 06.03.2015 tarihinden itibaren verilmeye başlanmıştır. 16.12.2016 tarihinden itibaren yargılamayı gerektiren durumlar hariç olmak üzere ölüm tarihi 1990 yılı sonrası olan kişiler için “Mirasçılık Belgesi Verilmesi” talebinin UYAP sisteminden yapılması zorunlu hale getirilmiştir. Bu kapsamda yukarıdaki koşula uyan “Mirasçılık Belgesi Verilmesi” ve Mirasçılık Belgesinin İptali” kararları bu hizmet üzerinden görüntülenebilecektir.”