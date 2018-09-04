Kaza, Yalova-İzmit Karayolu, Atatürk Bulvarı mevkiinde meydana geldi. Yolun karşısına geçmek isteyen Emrah Mangır’a, B.K. (24) yönetimindeki 77 EL 945 plakalı hafif ticari araç çarptı. Kazada ağır yaralanan Mangır, olay yerinde hayatını kaybetti. Kaza nedeniyle, karayolunda uzun araç kuyrukları oluştu. Cumhuriyet Savcısı'nın olay yerindeki incelemesin ardından Mangır’ın cansız bedeni, Yalova Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kaza sonrası sürücü B.K. gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.
4 Eylül 2018 00:22
Karşıya geçmek isterken canından oldu
Yalova'da, yolun karşısına geçmeye çalışan Emrah Mangır (29), hafif ticari aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti.
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