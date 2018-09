On Numara sonuçlarında büyük heyecan sona erdi ve bu haftanın kazanan şanslı numaraları açıklandı.

Milli Piyango İdaresi tarafından Ankara'da gerçekleştirilen çekilişle birlikte On Numara sonuçlarında bu haftanın kazanan numaraları belirlendi. On Numara'da bu hafta büyük ikramiyeyi kazanan şanslı talihli bulunacak mı merak ediliyor. İşte, 3 Eylül On Numara sonuçları...

4, 5, 6, 9, 10, 14, 15, 18, 21, 28, 36, 42, 47, 48, 51, 52, 53, 54, 62, 65, 67, 72