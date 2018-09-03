Havada panik! Yolcu uçağı iniş yapamadı

Ankara'dan Kahramanmaraş'a giden uçak, iniş yapacağı pistin GPS hatası vermesi nedeniyle defalarca pisti pas geçmek zorunda kaldı. Uçak, daha sonra Gaziantep Havaalanı'na zorunlu iniş yaptı.

23.55’te Ankara’dan Kahramanmaraş’a hareket etmek için ayrılan 7131 sefer sayılı yolcu uçağı, konum hatası veren pist nedeniyle 20 dakika havada kaldı. Konum hatası yüzünden defalarca pisti pas geçen pilot, tam kapasite olan yolcu uçağını Gaziantep Havaalanı'na indirdi. Havada kısa süreli panik yaşayan yolcular ise, cep telefonu kameralarıyla uçak içinden ve pist alanından görüntüler kaydetti. Gaziantep'e sorunsuz iniş yapan yolcular, otobüslerle Kahramanmaraş’a hareket etti.