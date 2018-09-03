Diyarbakır'da sokağa çıkma yasağı genişletildi

Diyarbakır’ın Lice ve Hazro ilçelerine bağlı bazı bölgelerde operasyon düzenleneceği gerekçesiyle bu sabah sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti.

Diyarbakır Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada, “Lice İlçesine bağlı olan; Dolunay, Çavundur, Yalaza, Bağlan ve Ortaç köyleri ile Hazro İlçesine bağlı olan Çitlibahçe köyünde, 03 Eylül 2018 Pazartesi günü saat 06.00’dan itibaren geçerli olmak üzere ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasaklanmıştır” denilmişti.

Yasak genişletildi

Diyarbakır Valiliği'nden daha sonra yapılan açıklamada ise yasağın genişlediği belirtildi. Buna göre Hani’ye bağlı Kaledibi, Akçayurt, Topçular, Yukarı Turalı, Kalaba, Uzunlar ve Serenköy köyleri ile Başaklı, Güzelce, Taşburun, Karapilyari, Mezartarlası, Sıraevler, Horsel, Çay, Damlatepe, Uysal, Aşağı Turalı ve Gürbulak mezraları, Lice ’ye bağlı Şenlik, Birlik, Abalı, Erginköy, Tuzlaköy, Çeper, Daralan ve Duruköy köyleri ile Elmadere, Ağılçık, Akçapınar, Ayaz, Şakan, Boyluca, Dahlık, Alikahya, Hacımusabey ve Kutlamış mezralarında sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Yasağın saat 18.00’den itibaren geçerli olduğuna dikkat çekilen açıklamada, bitiş zamanının ayrıca duyurulacağı belirtildi.