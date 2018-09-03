Başsavcılıktan Oktar kararı için erteleme talebi

İstanbul Büyükşehir Belediye Encümeninin, Adnan Oktar ve tarikatının Kandilli'deki kaçak yapıları için aldığı yıkım kararının uygulanması için mülklerin devredildiği TMSF'ye yazı yazılması üzerine devreye savcılık girdi.

Adnan Oktar tarikatının Üsküdar Kandilli'deki kaçak yapıları için İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yıkım kararı çıkmasının ardından İBB Encümeni, Kandilli'deki 23 kaçak yapının yıkılması yönünde karar alırken, imara aykırı faaliyet nedeniyle de tapunun kayıtlı olduğu kişilere de para cezası kesti.

Belediyeden alınan bilgilere göre, Üsküdar Kandilli Mahallesi 928 ada 3-55 parseldeki kaçak yapılarla ilgili olarak Boğaziçi İmar Müdürlüğü 25 Temmuz 2018 tarihinde gerekli incelemeleri gerçekleştirdi. Burada 23 yapının yasalara aykırı olarak inşa edildiğinin tespit edilmesi üzerine villanın kapısına "Yapı Tatil Tutanağı" asıldı.

YIKIM VE PARA CEZASI

Ardından yıkım kararı ve para cezasının alınması için İBB Encümen Müdürlüğü'nü gerekli yazılar gönderildi ve savcılığa kaçak yapılar için suç duyurusunda bulunuldu. Bunun üzerine 01 Ağustos 2018 tarihinde toplanan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Encümeni, daha önce kaçak inşa edildikleri tespit edilen yapılar için oy birliğiyle yıkım kararı verdi.

15 Ağustos 2018 tarihinde yeniden toplanan encümen, bu kez de "Yapı Tatil Tutanağı" gereği 2960 Sayılı Boğaziçi Kanunu'nun 13. maddesine istinaden 3194 Sayılı İmar Kanunu'na göre 3 parselin sahibi Ali Fuat, Seher, Sinan, Selim ve Neslihan Cüre hakkında toplam 86 bin 913 lira 55 parselin malikleri; Şükran Uygun, Sonuç Köse, Gülşen İlter, Zülal Akyol, Güler Çağlı Berin Tatlıcı ve Sadiye Şermin Demirbağ'a 89 bin 355 lira para cezası verildi.

SAVCILIK BİR AY SÜRE İSTEDİ

Belediye yıkım kararının uygulanması için villa ve diğer yapıların devredildiği, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na (TMSF) yazı yazdı. Savcılık ve TMSF ile koordineli çalışan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne İstanbul Cumhuriyet Savcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'dan bir yazı geldi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili Hasan Yılmaz imzalı gönderilen yazıda kaçak yapıların bulunduğu alanda "tespit ve tasnif işlemlerinin" devam ettiği kaydedilerek yıkım kararının bir ay ertelenmesi istendi.

Savcılık yazısında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yöneticiliğini şüpheli Adnan Oktar'ın yaptığı örgüt yapılanmasına yönelik soruşturmanın devam ettiği belirtilerek, şu ifadelere yer verildi.

"Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu tarafından Cumhuriyet Başsavcılığımıza yapılan bildirimde, imar mevzuatına aykırı bu yer için 01 Eylül 2018 tarihine kadar yıkım kararı verilmiş olduğu belirtilmiş olup, bu süreye kadar tespit ve tasnif işlemlerinin ikmalinin mümkün olmadığı belirtilmiş olması nedeniyle, şüphelinin kullanımında bulunan M. Avni Cüre adına tapuda kayıtlı 179 pafta 928 ada 3 ve 55 parsellere ilişkin kaçak nitelikli yapıların yıkımının binadaki suç örgütüne ait eşya ve diğer kıymetlerin tespit ve tasnif işlemlerinin yapılabilmesi amacıyla bir ay ertelenmesi hususunda gereği rica olunur."

Olayın başından beri diğer kamu kurumlarıyla işbirliğiyle hareket eden İstanbul Büyükşehir Belediyesi yıkımı, envanter kaydının tamamlanmasının ardından savcılıkla koordineli olarak gerçekleştirecek.