Mersin'de dehşet! 5 kişi ölü bulundu

Mersin'in Merkez ilçesinde bir evde 5 kişi ölü bulundu.

Mustafa ERCAN / MERSİN, (DHA)- Mersin'de müstakil evde 3'ü çocuk, 5 kişinin cesedi bulundu.

Olay, merkez Akdeniz ilçesi Gündoğdu Mahallesi'nde tek katlı evde meydana geldi. İhbar üzerine müstakil eve gelen polis ekipleri, evde 3'ü çocuk 5 kişinin cesedi ile karşılaştı.

Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi., Çevre güvenliği alınarak evde inceleme başlatıldı.

Yapılan ilk incelemede, tabancayla vuruldukları belirlenen 5 kişinin, Mehmet Kaya, eşi Zehra Kaya, çocukları Onurcan, Esmanur ve Rabia Kaya olduğu belirlendi.

Mehmet Kaya'nın, eşi ve çocuklarını öldürdükten sonra aynı silahla intihar etttiği ihtimali üzerinde durulduğu kaydedildi.

OLAY YERİNDEN İLK GÖRÜNTÜ: