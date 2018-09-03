20 yaşındaki üniversite öğrencisi intihar etti

Yusuf ÇINAR / ÇORUM, (DHA) - Olay, sabah saatlerinde, Bahçelievler Mahallesi Bahar Caddesi'nde meydana geldi. Oğlunun yattığı odaya giden aile fertleri, Alper Göksel İ.'yi kapıya iple asılı buldu.

Haber verilmesi üzerine eve gelen sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, Alper Göksel'in yaşamını yitirdiğini belirledi.

Samsun 19 Mayıs Üniversitesi'nde okuduğu öğrenilen Alper Göksel'in cansız bedeni, evde yapılan incelemenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

Bir süre önce bunalıma girdiği ve psikolojik sorunlar yaşadığı öne sürülen Alper Göksel İ.'nin intiharı, ailesini ve arkadaşlarını yasa boğdu. Alper Göksel'in intiharıyla ilgili soruşturma başlatıldı.