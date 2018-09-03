O rektörden flaş Adnan Oktar açıklaması

İstanbul Rumeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Adnan Oktar ve grubuna yönelik soruşturmayla hiçbir ilgisinin bulunmadığını belirterek, “Benim bu iğrenç örgütle hiçbir ilgi ve alakam yoktur” dedi.

İstanbul Rumeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Salih Aynural, bazı medya organlarında yayınlanan ve Adnan Oktar davasıyla ilişkili olduğu yönündeki iddialar hakkında açıklamalarda bulundu. Prof. Dr. Aynural, Benim gibi bugüne kadar ‘vatan, millet’ diyen bir insan, bir saniyede çıkan bir haberle vatan haini noktasına düştü. Benim bu iğrenç örgütle hiçbir ilgi ve alakam yoktur” dedi.

Uzun yıllar devlete hizmet ettiğini ve birçok önemli görevde bulunduğunu ifade eden İstanbul Rumeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Salih Aynural, söz konusu iddiaların hiçbir vicdan tarafından kabul edilemeyeceğini belirterek, “Kamuoyunda benim Adnan Oktar Davası'ndan dolayı rektörlükten alındığım ifade ediliyor. Adnan Oktar soruşturmasında adımın geçtiği ifade ediliyor. Ben, uzun yıllar bu devlete hizmet etmiş ve birçok görevde bulunmuş bir insanım. Benim gibi bugüne kadar ‘vatan, millet’ diyen bir insan, bir saniyede çıkan bir haberle vatan haini noktasına düştü. Adnan Oktar'ın içinde olduğu örgütle aynı noktaya getirildim. Şerefim, haysiyetim ve bugüne kadar yaptığım hizmetler bir anda yerle bir oldu, çöp oldu gitti. İnsanın buna nasıl vicdanı dayanır? Bütün kamuoyu ve bütün dostlarının nezdinde bu örgütle ilişkilendirilen, irtibatı olan bir insan durumuna düştüm. Böyle bir durum nasıl karşılanır, hangi vicdan kabul eder? Bu yaşıma kadar hiçbir lekesi olmayan, hep vatan ve millet noktasında görevini layıkıyla yapan bir insanın düştüğü durumu idrak edebiliyor musunuz? Hakikaten kendimi çok kötü hissediyorum” diye konuştu.