İmamların maaşına haciz kondu

Merkezi Ankara'da bulunan bir kırtasiye firması, aldıkları kitapların ücretini ödemedikleri gerekçesiyle çok sayıda imamın maaşına haciz koydurdu.

Merkezi Ankara'da bulunan bir kırtasiye firması, aldıkları kitapların ücretini ödemedikleri gerekçesiyle başta Aydın'daki imamlar olmak üzere ülkenin değişik illerindeki çok sayıda imamın maaşına haciz koydurdu. Ankara 14. İcra Müdürlüğü tarafından müftülüklere gönderilen yazıyla hacizden haberdar olan imamlar dolandırıldıklarını iddia ediyor.

İslam Tarihi Ansiklopedisi adlı bir kitap alıp ücretini ödemedikleri gerekçesi ile başta Aydın’daki imamlar olmak üzere ülkenin değişik illerindeki imamların maaşına haciz koydurdu.

Birgün'de yer alan habere göre, Ankara 14. İcra Müdürlüğü, Türkiye'deki birçok imamın maaşlarına haciz konulduğuna dair yazı gönderdi.

Hiçbir yerden alışveriş yapmadıklarını ve kimseye de borçlarının bulunmadığını belirten imamlar Efeler İlçe Müftülüğü’ne Ankara 14. İcra Müdürlüğü’nden gelen maaş haciz dosyası ile şaşırdıklarını belirterek, dolandırıldıklarını iddia etti.

İmamlar, "Ankara OSTİM'de bulunan bir firmadan adımıza 25 TL’lik kitap bedeli 4.50 TL’lik de kargo ücreti olmak üzere 29.5 TL’lik fatura kesilmiş. Bu borcu ödemediğimiz gerekçesi ile de sadece Aydın’da değil ülke genelinde pek çok imam ve müezzinin maaşına Ankara 14. İcra Müdürlüğü tarafından haciz konulmuş" dediler.

İmamlar, ilgili İcra Müdrülüğü’nden gelen tek dosyanın iki ayrı numarası olduğunu ileri sürdü.

24/11/2017 A seri 039560 seri numaralı fatura bedeli kağıt üzerinde 29,50 TL görünürken Efeler İlçe Müftülüğü’ne gönderilen haczin 8 bin 53 TL 50 Kuruş olduğunu belirten imamlar ciddi bir dolandırıcılık olayı ile karşı karşıya olduklarını söyledi.