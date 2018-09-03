ABD elçiliğine saldırıda yeni gelişme

ABD’nin Ankara Büyükelçiliğine silahlı saldırı gerçekleştirdikleri gerekçesiyle gözaltına alınan 6 şüpheliden 3’ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Kendilerini "bir anda gaza geldik" diye savunan" şüphelilerin olayda kullandıkları silah da çalıntı çıktı.

ABD’nin Ankara Büyükelçiliği'ne 20 Ağustos tarihinde silahlı saldırı gerçekleştirilmiş, saldırıyı gerçekleştirdiği değerlendirilen şüpheliler Ahmet Çelikten ve Osman Gündaş, olayda kullanılan 9 milimetre çapında tabanca ve 06 BDP 502 plakalı araçla birlikte yakalanmıştı.

Sözcü gazetesinden Asuman Aranca'nın haberine göre, Emniyette sorguya alınan şahısların ifadeleri doğrultusunda saldırıyla ilgisi bulunduğu değerlendirilen 4 kişi daha gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 6 şüpheli, soruşturmayı yürüten savcıya ifade vermek üzere Ankara Adliyesine getirildi. ABD’nin Ankara Büyükelçiliğine silahlı saldırı gerçekleştirdikleri gerekçesiyle gözaltına alınan 6 şüpheliden 3’ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Silah çalıntı çıktı

Tutuklu sanıklardan Ahmet Çelikten ve Osman Gündaş'ın saldırıda kullanılan silahı nasıl edindiğine dair ayrıntılar da ortaya çıktı. Polis, Çelikten ve GÜndaş'ın aracında bulunan silahın olayda kullanılmadığını tespit etti. Bunun üzerine sanıklar, olayda kullandıkları silahı metruk bir eve sakladıklarını söyledi. Adrese giden Poli, burada da 9 mmm çapında başka bir silah buldu. Ede bulunan silahla, olay yerindeki mermi kovanları eşleşti. Silahın ise havacılık sektöründe uzun yıllar görev yapan Necdet G.'ye ait olduğu ortaya çıktı. 2007 yılında Necdet Gç.'nin evinden çalınan silahınbir kez el değiştirdikten sonra 2012'de Çelikten'in eline geçtiği anlaşıldı.

Elçilik binasını bir gün önce İnternetten aramışlar

Çelikten ve Gündaş sorgularında" son dönemde ABD ile Türkiye arasında yaşanan olaylar nedeniyle ABD 'ye tepkili olduklarını, olay günü alkol aldıktan sonra gaza geldiklerini ve Büyükelçiliğe ateş ettiklerini" söyledikleri orataya çıktı. Polis saldırganların, olaydan birgün önce internetten büyükelçilik binasının adresine baktıklarını belirledi.