Adli yıl açılışında Yargıtay'dan Brunson mesajı

Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit, adli yıl açılışında, 2 yılı aşkın cezaevinde kalmasının ardından ev hapsine alınan Rahip Andrew Brunson'un serbest bırakılmadığı için ABD'nin tepki göstererek yaptırım uygulamasına binaen "Bir yabancı devlet vatandaşının tutuklanması ve yargılanmasına ilişkin kararları verecek tek ve mutlak güç, bağımsız ve tarafsız mahkemelerdir" dedi.

Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit, "Demokrasi, insan hakları ve hukuk devleti ideallerini yaşatma ve yüceltme iddiasını taşıyan yabancı devletlerin, öncelikle uluslararası hukukça korunan Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin egemenliğine saygı duyması gerekir. Bir yabancı devlet vatandaşının tutuklanması ve yargılanmasına ilişkin kararları verecek tek ve mutlak güç, bağımsız ve tarafsız mahkemelerdir" dedi.