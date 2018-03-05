Oscar mutfağında Adana Kebap..

Bu yıl 90. kez düzenlenen Oscar Ödülleri, Los Angeles'taki Dolby Tiyatrosu'nda sahiplerini buldu! 13 dalda aday olan Shape Of Water (Suyun Sesi) en iyi film ve yönetmen de dahil dört dalda ödülü kazandı! Bu sene Oscar yemeği menüsünde ise Adana Kebap vardı!

Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi tarafından verilen Oscar'lar belli oldu. Shape Of Water (Suyun Sesi) geceye damgasını vurdu! Oscar menüsünde ise, Adana Kebap vardı. Avusturya'lı ünlü şef Wolfgang Puck, Oscar töreninde Hollywood yıldızlarına Adana Kebabı ile ziyafet verdi!