Mahmut Alınak'ın 'Vahşete karşı hak yürüyüşü' yasaklandı

Mahmut Alınak ve Arkadaş Canpolat bu sabah Diyarbakır’dan Şırnak başlattığı yürüyüş Diyarbakır Valiliği tarafından ‘kamu güvenliği’ gerekçe gösterilerek yasaklandı.

Emekçilerin Özgürlük Kongresi Sözcüleri DEP Şırnak eski Milletvekili Mahmut Alınak ve Arkadaş Canpolat bu sabah Diyarbakır’dan Şırnak başlattığı yürüyüş Diyarbakır Valiliği tarafından ‘kamu güvenliği’ gerekçe gösterilerek yasaklandı.

Diyarbakır Valiliği’nin kararına tepki gösteren Alınak, devletin barışçıl eylemlerden korktuğunu ifade ederek “Bu iş burada bitmeyecektir” dedi.

Demokrat Haber’den Selda Manduz'a konuşan Alınak, “Diyarbakır Valiliği ‘kamu güvenliği’ni gerekçe göstererek yürüyüşümüzü yasakladı. Polis yürüyüşe engel oldu, Çarıklı’da bekliyoruz. Faşizm karanlık yüzünü bir defa daha gösterdi, en çok yollardan meydanlardan korkar faşizm” ifadelerini kullandı.

Cumartesi Anneleri’nin Galatasaray Meydanı’ndaki eyleminin yasaklandığını anımsatan Alınak, “Cumartesi Anneleri’nin barışçıl eyleminden korkan devlet bizim yürüyüşümüze odaklandı, güvenliği gerekçe göstererek yürüyüşümüzü yasakladı. Güvenlik güçleri İdil’den Mardin’e kadar bütün bölgede alarma geçti. Devlet korkuyor ama korkunun ecele faydası yok. Tarih bu zulme tanıklık edecektir. Bu iş burada bitmeyecektir” dedi.