'Bartın'da 300 kişiye iki gecedir ulaşılamıyor'

Derecik Köyü Muhtarı yaptığı açıklamada, "Üç mahallede en az 300 kişi dün geceden bu yana elektriksiz kaldı, suları ve ekmekleri yok. Birkaç arkadaşım beni aradı yardım istiyorlar. Aramadığım derdimi anlatmadığım yer kalmadı" dedi.

Bartın Valisi'nden '300 kişi mahsur kaldı' haberlerine açıklama

Bartın Valisi Nusret Dirim, etkili olan aşırı yağış nedeniyle Kirazlık Barajı mevkisinde yaşanan su taşkınında mahsur kalma iddialarına ilişkin, bölgede mahsur kalma gibi bir durumun olmadığını belirterek, "Yol ulaşımları var. Vatandaşların, yollarıyla ilgili alternatif yolun uzun olmasından dolayı tepkileri vardı. Bugün normal ulaşımları da sağlanacak. Medyada yer alan '300 kişi mahsur kaldı, ulaşılamıyor, bağlantıları kesildi' gibi haberler gerçeği yansıtmıyor." dedi.

Derecik Köyü Muhtarı ise açıklamasında, "Üç mahallede en az 300 kişi dün geceden bu yana elektriksiz kaldı, suları ve ekmekleri yok" demişti