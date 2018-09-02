Şarbon tehlikesinde korkutan gelişme

Ankara Gölbaşı'nda Brezilya'dan ithal edilen büyükbaş hayvanlarda şarbon çıkmasının ardından Türkiye'nin dört bir yanından karantina ve hastalık haberleri geliyor. İstanbul'da 48 kişinin şarbon şüphesiyle hastanelere başvurmasının ardından karantina ilan edilen mahalle sayısı 5'e yükseldi.

Silivri’de Balaban ve Sancaktepe Mahalleleri şarbon şüphesi nedeniyle karantina altına alındı. Beş mahallede bulunan 3 bin 500 hayvan sabah saatlerinden itibaren aşılanmaya başlandı. İstanbul’da Bakırköy Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne şarbon hastalığı şüphesiyle çok sayıda kişi başvurdu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı yazılı açıklamada, “Silivri’de şarbon olduğu bildirilen hayvanla temas ettiği şu ana kadar tespit edilen 48 kişi muayene ve tetkik amacıyla hastanelerimize davet edilmişlerdir” bilgisini verdi.

Koca, bu kişilerden 6’sında deri lezyonu görüldüğünü, tedavilerinin ardından taburcu edildiklerini açıkladı.

MUHTAR: AŞILAMA YAPILIYOR

Şarbon şüphesiyle karantina altına alınan Silivri Sancaktepe Mahallesi muhtarı Ömer Ercan gazetecilerin sorularını yanıtladı. 5 mahallenin karantina altına alındığını belirten Ercan, “Muammer Arıkan isimli arkadaşımızın hayvanında çıktı. 3 ay önce alıyor. 6-7 tane hayvanı var ve evinde bakıyor. Böyle bir hastalık köyümüzde hiçbir yerde çıkmadı. Bu köyümüzde de böyle bir şey bugüne kadar olmadı. Silivri İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri hayvanlarımıza aşı yapmaktadır şuan. 5 tane mahallemiz var: Çanta, Çeltik, Seymen, Değirmenköy, Gümüşyaka. Bunları şu an ilaçlama yapıyor veterinerlerimiz. İnşallah devamı gelmez. Şu an aşı çalışmalarına başlandı. 5 mahallemizde anonslarımızı yaptık. Veterinerlerin kontrolleri altında çalışmalar devam edecek. Silivri İlçe Tarım Müdürlüğü sürekli hayvanlarımıza aşı yapıyordu zaten. Bugüne kadar böyle bir şeyle karşılaşmadık” dedi.

TARIM BAKANI PAKDEMİRLİ’DEN AÇIKLAMA

Tarım Bakanı Bekir Pakdemirli bir televizyon kanalına bağlanarak canlı yayında, “22 kişi şarbon şüphesiyle başvuru yaptı, 14’ü taburcu oldu, 4 kişi de tedavi altında” dedi. Pakdemirli, “Etlerin geldiği özel işletme karantina altına alındı. Hayvanların satın alındığı işletmenin 10 km etrafındaki 3500 hayvan yarından itibaren tedbir için aşılanacak. Aşı çok hızlı etki gösterdiği için bölgede başka şarbon vakası görmeyi beklemiyoruz” ifadelerini kullandı.

BAŞKA İLLERDE DE GÖRÜLDÜ

Brezilya’dan ithal edilen ve Ankara Gölbaşı’nda bir çiftlikte tutulan 4 bin büyükbaş hayvandan bazılarında şarbona rastlanmasının ardından başka illerden de şarbon haberleri geldi.Trabzon‘un Akçaabat ilçesinde, kesilen büyükbaş kurbanlığın etini yiyen ve ellerinde yara çıktığı gerekçesiyle hastaneye başvuran 2 kişi, şarbon şüphesiyle tedaviye alındı.

Sivas‘ın Gürün ilçesine bağlı Karadoruk köyünde, telef olan büyükbaşların etiyle temas eden, aynı aileden 3 kişi, vücutlarında yaralar oluşunca hastaneye başvurdu. Telef olan hayvanlar, yakılarak gömülürken, köy de şarbon şüphesiyle karantinaya alındı.

Mersin: Üreticiler, Brezilya’dan ithal edilen büyükbaş hayvanların bir bölümünün Mersin Limanı’na geldiğinde öldüğünü ancak karantina uygulanmadığını öne sürdü. Yetkililer ise bu iddiayı yalanlayarak, 21 günlük karantina süreci uygulandığını söyledi.