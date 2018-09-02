Veterinerlerden gündemi sarsan şarbon açıklaması

Türk Veteriner Hekimleri Birliği (TVHB) Hukuk Bürosu, ithal hayvanlarda şarbon hastalığına rastlanılmasının ardından çıkan haberlerde, tüm sorumluluğun veteriner hekimlere yüklenmesine tepki gösterdi.

Yabancı hastalıkların ülkemize taşınmasındaki en önemli etkenin, 'hayvanların laboratuvar sonuçları tamamlanmadan ülkeye sokulması' ve '21 günlük karantina işlemlerinin, yurt içindeki hayvancılık işletmelerinde yapılması' olduğu belirtilen açıklamada, “Bu uygulama ile hayvanlarda şayet hastalık varsa, zaten ülkeye sokulmuş olmaktadır.” denildi.

6 aydır Tarım ve Orman Bakanlığının veteriner hekim görevlendirmediğini kaydedilen açıklamada şu bilgiler yer aldı:

“30 Ağustos 2018 tarihli basında yer alan bir haberde, ithal hayvanlarla ilgili veteriner hekimlerin yaptığı kontrol ve denetimlerle ilgili değerlendirmeler yer almaktadır. Ve yabancı ülkelerden ithal edilen hayvanlarla ülkemize giren hastalıkların sorumluluğu veteriner hekimlere yüklenmektedir.

Türk Veteriner Hekimleri Birliği olarak, hayvan ve hayvansal ürün ithalatının sektör üzerinde yarattığı olumsuz etkiler her dönemde detaylarıyla dile getirilmiştir.

İthalatın, yetiştiriciyi haksız rekabet ortamına iteceği ve sürdürülebilir bir hayvancılık ortamını yok edeceği. Bunun sonucu ülke hayvancılığının üretim kapasitesinin her geçen gün geriye gideceği, gerekçeleri ile izah edilmiş, çözüm önerileri sunulmuş ve ithalatın, ülke hayvancılığını yok edeceği dile getirilmiştir. Diğer taraftan, diğer ülkelerde görülen ancak ülkemizde görülmeyen birçok hastalığın ülkemize taşınabileceği, bunun da, hayvan ve insan sağlığı açısından önemli riskleri olduğu belirtilmiş ve ithalatın çözüm olmadığı aksine, ülke hayvancılığına büyük zararlar vereceği her platformda dile getirilmiştir.

İthal edilecek hayvanlar, 6 ay öncesine kadar, ihracatçı ülkede Bakanlık çalışanı veteriner hekimlerin kontrolünden geçmekteydi. İthal edilecek hayvan damızlık amaçlı ise bu kontrollerde bir de zooteknist ziraat mühendisi de yer almaktaydı. İthalat aşamasında yapılan kontrol ve denetimler, hiçbir zaman %100 sağlık garantisi sağlamaz. Hastalıklarda klinik belirtilerin henüz ortaya çıkmadığı inkubasyon evresi vardır, subklinik (klinik belirti göstermeden) seyreden hastalıklar vardır. Laboratuvar sonuçlarında hata payı vardır. Bu nedenle, yapılan kontrol ve denetimlerden %100 emin olunamaz. Bu nedenle, veteriner hekim kontrolüne ilave olarak, sınır bölgesinde 21 günlük karantina uygulaması ve yeniden laboratuvar tetkikleri yapılmaktadır.

Yabancı hastalıkların ülkemize taşınmasındaki en önemli etken; Hayvanların laboratuvar sonuçları tamamlanmadan ülkeye sokulması ve 21 günlük karantina işlemlerinin, yurt içindeki hayvancılık işletmelerinde yapılmış olmasıdır. Bu uygulama ile hayvanlarda şayet hastalık varsa, zaten ülkeye sokulmuş olmaktadır.

Bakanlığın uyguladığı bu kadar büyük hatalar varken, tüm suçun, 5 yıldızlı otellerde kalıyorlar diye veteriner hekimlere yüklenmesi insafsızlıktır. Hayvan seçimlerinde veteriner hekim görevlendirilmemesi ithalat lobisinin talebiydi. Haberde yer alan sözler de ithalat lobisinin söylemini hatırlatmaktadır. İthalat lobisi talebini uygulamaya sokturmuştur. Ve 6 aydır hayvan seçimlerinde, Bakanlık veteriner hekim görevlendirmemektedir. Hayvan seçimleri ithalatçı firma tarafından yapılmaktadır.”