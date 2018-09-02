Bedelli askerlik için son uyarılar!

Askeralma Genel Müdürlüğü’nün (ASAL) sitesinden yapılan uyarılar şöyle:

RAPOR ALANA ÜCRETİ İADE

Askerlik başvurusu ve ödemesini yapanlardan celp dönemleri için belirlenen süreler içinde yoklamalarını tamamlamayanlar kapsam dışına çıkarılacak.

Sevk evrakını almasına karşın yasal mazereti olmaksızın birliğine katılmayanlar ile celp dönemine ait sevk evrakını süresi içinde almayanlar kapsam dışına çıkarılacak.

Celp dönemi içerisinde birliğine geç katılanlar geç katıldıkları süre kadar geç terhis edilecek.

Sağlık nedeniyle erteli durumda bulunan yükümlüler askerlik şubeleri aracılığıyla bedelli askerlik başvurularını yapabilecekler. Askerlik şubelerince başvurular alınacak ve gerekli bilgilendirmeler yapılacak.

Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliği kapsamında sağlık nedeniyle ertesi yıla bırakma işlemi 3 yıla kadar yapılabilecek. Rapor bitim tarihinden 15 gün öncesi olan hastaneye sevk dönemi haricinde başka bir zaman diliminde hastaneye sevk işlemi yapılamayacak. Sağlık işlemi ile ilgili kesin karar alındığında, sağlık kararına göre yükümlüler izleyen celp döneminde temel askerlik eğitimine tabii tutulacak ya da kapsam dışına çıkarılacak.

Sağlık nedeniyle erteleme alanlar sağlık raporlarının bitim tarihi öncesinde sağlık işlemlerini tamamlamak üzere askerlik şubelerine başvuracak, sağlık işlemlerinin sonucuna göre de bedelli askerlik işlemleri devam ettirilecek.

‘Askerliğe elverişli değildir’ raporu verilenler bedelli kapsamından çıkarılacak, talepleri halinde de ödemelerini geri alabilecekler.

İstirahat/hava değişimi raporlarının sadece 2 günü askerlik hizmetinden sayılacak.

Cezaevindeyken bedelliden yararlanmak için başvuranlar tahliye tarihinden itibaren bir ay içinde en yakın askerlik şubesine başvuracaklar.

Denetimli serbestlik kapsamındakiler, Cumhuriyet başsavcılıklarından alacakları ‘ Bedelli askerlik hizmeti kapsamında askere gitmesinde sakınca yoktur’ yazısıyla askerlik şubesine başvurdukları takdirde işlemleri yapılacak. Aksi halde temel askerlik eğitimlerini denetimli serbestlik sonrasında yerine getirecekler.

Firar edenlere askerlik ile askeri ceza kanunları kapsamında adli işlem yapılacak.

Disiplinsizlik yapanlara da yine TSK Disiplin ve Askeri Ceza Kanunları kapsamında işlem yapılacak.