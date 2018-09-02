Şarbona yakalanan kişiden açıklama!

DHA'nın haberine göre, Bakırköy Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde şarbon şüphesiyle yatanlardan bir tanesi olan A., "Kurban Bayramı dönüşü memleketten gelince bir sivilce gördüm sağ bacağımda. Kaşımaya başladım ama kızarıklık arttı. İşyeri doktoruma gösterdim. O da şarbon olabileceğini söyledi ve hemen hastaneye gönderdi. Kurban etini yemedim ama temas ettiğimde çıktı. Bakırköy Sadi Konuk Hastanesi'ne sevk edildim sonrasında" dedi.

Aynı serviste yatan birkaç kişinin daha olduğunu söyleyen A., aynı serviste yatan bir de kasap olduğunu, bazı hastaların yedikleri etten zehirlendiğini ancak birçok kişinin et ile temasının ardından şarbona yakalandıklarını belirtti.