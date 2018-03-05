O ilçede 55 yıl sonra bir ilk

BİNGÖL’ün adını kardan alan ve her kış ortalama 2 metre kalınlığında karın yağdığı Karlıova ilçesi, bu yıl Türkiye genelinde etkili olan kuraklıktan nasibini aldı.

Karlıovalılar, 55 yıl aradan sonra ilk kez kış mevsimini 20 santimetre kalınlığında karla geçirirken,Belediye Zabıta Amiri Metin Bingöl, "Vatandaşlar, yaz aylarında kuraklık olacağı korkusunu yaşıyor" dedi.

Adını kardan alan, Bingöl ile Erzurum arasındaki 1940 rakımlı ovada bulunan Karlıova ilçesi, bu kışı kara hasret geçirdi. Her kış ortalama 2 metreden fazla kalınlık oluşturacak karın yağdığı ilçeye, bu yıl yağan ve 20 santimi bulan kar, kısa sürede eridi. İlçe sakinleri, bu durumun 1963 yılında da yaşandığını söyledi.

Karlıova’ya her yıl sonbahar aylarında yağmaya başlayan,ilkbahara kadar 2 metreyi bulan kar nedeniyle ilçenin Bingöl, Erzurum ve köylerle bağlantısı günlerce kesiliyordu. Her yıl tipi dolayısıyla günlerce evlerinde mahsur kalan ilçe sakinleri, bu yıl kar ve fırtınayı arar duruma geldiklerini söyledi.

BU KIŞ ’KAR TATİLİ’ OLMADI

İlçeye bu kış yeteri kadar karın yağmaması, yağan az miktarda karın da hemen erimesi, yalnızca hayvanlarını dağlara erken çıkarma fırsatı elde edenleri sevindirdi. Her kış yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime sıklıkla ara verilen ilçede, bu kış ’kar tatili’ olmadı.Karlıova’da belediye zabıta amiri olarak görev yapan Metin Bingöl, "İlçemizde, her yıl 2 metreden fazla kar yağıyordu. Yollarımız günlerce kapalı kalıyor;okullarımız, çoğu zaman fırtınadan dolayı tatil ediliyordu. Bu yıl kar kalınlığı 20 santimi geçmedi, bu da vatandaşlar da yaz aylarında kuraklığın olacağı korkusunu yaşatıyor. Belediye olarak her yıl onlarca araç ile ilçe merkezinde karla mücadele yapıyorduk. Bu sene 2 araç bile bize yeterli geldi" diye konuştu.

Karlıova sakinlerinden Übeydullah Bingöl ise böyle kışı en son 55 yıl önce geçirdiklerini belirterek, "O zamanlar da şubat ayına kadar hiç kar yağmamıştı" dedi.