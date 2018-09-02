Yassıada projesinin maliyeti ortaya çıktı

AKP tarafından 'Demokrasi ve Özgürlük Adası' olarak yeniden düzenlenen Yassıada'da devam eden çevre katliamı sonrası adanın son durumu görüntülendi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından "Demokrasi ve Özgürlük Adası" olarak yeniden düzenlenmesi istenen ve ilk iş olarak adadaki ağaçların kesilmesine yol açan projenin son hali görüntülendi.

Hürriyet'teki habere göre, projenin maliyeti şu ana kadar ortaya çıkan tabloya göre 500 milyon lirayı bulacak. Adadaki otel 125 odalı olacak, 30 civarında betonarme bungalov, 600 kişilik konferans salonu, cami, müze ve sergileme alanları olacak. Adadaki projenin Erdoğan'ın talimatıyla Şubat ayında tamamlanacağı öğrenildi.

Adanın öncesi ve sonrası: