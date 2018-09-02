Şarbonun arkasındaki skandal!

Bakırköy Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne şarbon hastalığı şüphesiyle çok sayıda kişinin başvurduğu bildirildi.

İstanbul’da Bakırköy Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne şarbon hastalığı şüphesiyle çok sayıda kişi başvurdu. Silivri'de 2 mahalle de karantinaya alındı. Şarbon skandalına bir tepki de Barış Yarkadaş'tan geldi.

Yarkadaş: "İthal edilen hayvanlar, denetlenmeden ülkeye sokuluyor."

CHP İstanbul eski Milletvekili Barış Yarkadaş, "AKP'li bakanlık, ithal hayvanlar için uygulanan denetimi son altı aydır yaptırmıyor" dedi.

Yarkadaş, sosyal medya hesabından konuya ilişkin şu görüşü paylaştı:

"Değişik yerlerden şarbon vakası haberleri geliyor.

AKP'li bakanlık, lobilerin isteği üzerine, son altı aydır ithal hayvanları veteriner denetimine tabi tutmadan ülkeye sokuyor.

Tekellerin para kazanması için halkın sağlığını hiçe sayan AKP, şarbonun yayılmasının sorumlusudur!"

Yarkadaş, şarbon hastalığına yakalanan hayvanları ithal eden şirketlerin açıklanmasını da istedi.