Sağlık Bakanı'ndan şarbon açıklaması

42 kişide herhangi bir semptom ve bulguya rastlanmadığın belirten Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, hayati tehlikesi olmayan 6 deri şarbonu vakasının tedavi yapılarak taburcu edildiğini söyledi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Silivri'de şarbon olduğu bildirilen hayvanla temas ettiği şu ana kadar tespit edilen 48 kişi muayene ve tetkik amacıyla hastanelerimize davet edilmişlerdir. Bu kişilerde gerekli tetkikler yapılmış ve sadece altı vakada deri lezyonları görülmüştür" bilgisini paylaştı.

Bakan Koca, İstanbul Silivri'deki şarbon vakasına ilişkin yazılı açıklamasında, şarbon olduğu bildirilen hayvanla temas edenlerin muayene ve tetkiklerinin sürdüğünü belirtti.

Bu kişilerde gerekli tetkiklerin yapıldığını aktaran Koca, şunları kaydetti:

"Silivri'de şarbon olduğu bildirilen hayvanla temas ettiği şu ana kadar tespit edilen 48 kişi muayene ve tetkik amacıyla hastanelerimize davet edilmişlerdir. Bu kişilerde gerekli tetkikler yapılmış ve sadece altı vakada deri lezyonları görülmüştür. Diğer vatandaşlarımızda herhangi bir semptom ve bulguya rastlanmamıştır. Hayati tehlikesi olmayan 6 deri şarbonu vakası tedavisi düzenlendikten sonra hastaneden taburcu edilmiştir."