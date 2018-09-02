‘Duble yol’ çöktü

Yol yapımlarıyla övünen AKP iktidarı, Kütahya-Uşak Karayolu Dumlupınar ilçesi yakınlarında meydana gelen yol çökmesi görmezden geliyor. Yolun 300 metrelik kısmında büyük bir çökme yaşanırken, halk yolun aylardır onarılmamasına tepki gösteriyor.



Etüt çalışması yapıldı mı?

Dumlupınar ilçesine dönüş kavşağına 2 kilometre mesafede oluşan büyük göçük ve yaklaşık 300 metre boyunca oluşan çatlaklar yurttaşlar tarafından yol yapım çalışmaları sırasında bölgenin zemin etüt çalışmalarının yapılıp yapılmadığı sorusunu da gündeme getirdi. Tavşanlı-Emet yolunda yaşanan çökme ve kayma sorunlarından sonra Kütahya’nın Dumlupınar ilçesine giden yolun göçmüş halde olması ve mevcut yolun ne kadar sağlıklı olduğu konusunda kamuoyunun bilgilendirilmemesi yurttaşlar tarafından tepkiyle karşılanıyor. Dumlupınar ilçesine ziyaret için gittiğini belirten Murat ışık, “Şu anda Dumlupınar ilçesi yolundayız. İlçenin girişinde çöken yoldayız. Aylar oldu hâlâ yapılmadı. İlçenin giriş ve çıkışında yolda daralma meydana geldiği için araçların göçüğü son anda fark etmesi sürücüler için tehlike arz etmesi söz konusu. Yol aylar oldu çökeli ama hâlâ yetkililerden hiçbir işlem yok. Yetkililerin bu yolu yapmasını bir an önce talep ediyoruz” diye konuştu.