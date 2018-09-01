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1 Eylül 2018 19:15
ABD Büyükelçiliği'ne saldırıda yeni gelişme
ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'ne ateş edilmesiyle ilgili gözaltına alınan 6 kişiden 3'ünün tutuklandığı bildirildi.
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3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
AYRINTILAR GELİYOR...
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