Esenyurt Belediyesi'ndeki silah seslerinin nedeni belli oldu

Esenyurt Belediyesi'nin ek hizmet binasında bir kişinin eski sevgilisini vurarak intihar ettiği öne sürüldü. Bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Edinilen bilgilere göre olay, sabah saatlerinde Nazım Hikmet Bulvarı'nda bulunan Esenyurt Belediyesi Ek Hizmet Binası'nda yaşandı. İsmi öğrenilemeyen bir şahıs, pompalı tüfekle belediye binasına geldi. Çevredekileri silahla korkutan zanlı, belediyede çalıştığı öğrenilen eski sevgilisi M.B.'yi alıkoyarak bir odaya kapattı. Burada eski sevgilisini öldüren zanlı, daha sonra intihar etti.

Olay yerine çok sayıda polis ve ambulans ekibi sevk edildi.

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