Polisten CHP'lilere: 'Biri talimat verdi'

Geçtiğimiz hafta 700. kez Galatasaray Meydanı'nda toplanan ve polis şiddetine maruz kalan Cumartesi Anneleri, bugün bir kez daha bir araya geldi.

Galatasaray Meydanı ve İstiklal Caddesi’ne çıkan tüm yollar bariyerler ile kapatılırken, bölgede çok sayıda TOMA konuşlandırıldı. Cumartesi Anneleri’nin toplandığı Hazzopulo Pasajı da polisler tarafından kepenkleri indirilerek kapatıldı. Cumartesi Anneleri'nin eylem yaptığı alanda 10'larca çevik kuvvet polisinin oturarak beklemesi dikkat çekti.

POLİSTEN CHP'LİLERE: BİRİLERİ SİZE TALİMAT VERDİ

Odakule'nin önünden itibaren caddeyi barikatlarla kapatan polis sadece CHP İl ve İlçe yöneticilerini içeriye aldı. Polis CHP'li yöneticilere, "Birileri size talimat verdi. O yüzden buradasınız" dedi.