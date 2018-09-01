Kurşunların hedefi çocuklar oldu!

RABİA YILMAZ- BİRGÜN/ İstanbul Pendik’te bir saldırganın ‘çok ses yaptıkları’ gerekçesiyle parktaki çocukları vurmasının ardından, benzer bir haber de Karaman’dan geldi. Parklara yönelik saldırılar, bireysel silahlanma tehdidini yine gündeme taşıdı.



Yılda 3 bin kişi ölüyor

Umut Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Ayhan Akcan, özellikle yaz aylarında silah kullanımının arttığını vurgulayan Akcan, şu bilgileri paylaştı: “Yazın yapılan açık hava toplantılarında 600-700’e yakın vatandaş ölüyor. Yılda 3 bin kişi ölüyor. Cinayetlerin yüzde 70’inde silah kullanılıyor. Silahların 5’te biri kadın şiddetinde kullanılıyor.”

Bireysel silahlanmanın kısıtlanması ve yoğun silah kullanımının önüne geçmek amacıyla hazırlanan yasanın Meclis’te bekletildiği ve hâlâ 1954 yılındaki yasasının yürürlükte olduğunu aktaran Akcan, şöyle konuştu:

“Biz silah kullanımının yaygınlaşmasıyla riskli gruplar olduğunu da dile getirdik. Bu tür insanlarda kullanım oranı yüzde 8 civarında. Bu nedenle, silah kullanımı bu gruba geçince kontrolden çıkıyor ve bu tür hadiseler yaşanıyor. Toplu katliamlar, çok dramatik olaylar meydana geliyor. Son 5 yıldır bu tarz hadiselerin yaşandığını söylüyoruz, ancak çözüm bulunmuyor. Kayıt altına alındığında problemin çözüleceği düşünülüyor, ancak çözülmüyor. O an ulaşılabilir olması belirleyici unsur.”

Çözüm: Bilgilendirme programları

Akcan, çözüm önerilerini ise şöyle sıraladı: “Bizim 3 önerimiz var: İhbar hattı, kamu spotu ve okullarda bireysel silahlanma konusunda bilgilendirme eğitimleri.

Bayramda 46 kişi öldü

9 günlük Kurban Bayramı süresince de silahlı olaylar devam etti. Bayramın yaşandığı hafta Türkiye genelinde meydana gelen silahlı 68 olayda 46 kişi öldürüldü, 84 kişi de

Düğünde kurşun can aldı!

Niğde’nin Bor ilçesinde ise önceki gece, sokak düğünü sırasında kimliği henüz belirlenemeyen kişi tarafından havaya ateş açıldı. Açılan ateş sonrası kurşun, gelinin ağabeyi Hasan Koyun’un başına isabet etti. Ağır yaralanan 2 çocuk babası Koyun, hastaneye kaldırıldı. Hasan Koyun, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.