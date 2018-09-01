YKS'de bu yıl da hüsran var!

MUSTAFA MERT BİLDİRCİN -BİRGÜN/ 1 milyon 749 bin 144 adayın tercih yapma hakkı kazandığı YKS’de 1 milyon öğrenci açıkta kaldı. Üniversiteye yerleşen 710 bin adayın büyük kısmı ise başarı sırasının çok altında öğrenci alan yükseköğretim kurumlarına yerleşti.

Üniversitelerde bu yıl 125 bin 508 kontenjan boş kaldı. Tercih yapma hakkı kazanan aday sayısı 2017 yılına göre yüzde 5 azalırken üniversitelerin doluluk oranının yüzde 8 arttığı belirtildi. Devlet üniversitelerindeki 68 programa hiçbir öğrencinin yerleşemediği açıklandı.

Devlette 80 bin boş kontenjan

Yükseköğretim programlarının kontenjanları ve yerleşen aday sayılarına göre, devlet üniversitelerinin lisans ve önlisans bölümleri için ayrılan 663 bin 679 kontenjandan 80 bin 103’ü boş kaldı. Özel üniversiteler için ayrılan 118 bin 568 kontenjandan 37 bin 939’u boş kalırken Kıbrıs’taki üniversitelere verilen 17 bin 801 kontenjana yalnızca 8 bin 178 öğrenci yerleşti. YKS’ye, öğrenim durumuna göre son sınıf düzeyinde başvuran 954 bin 353 adayın 450 bini üniversiteye yerleşemedi.

İmam hatip ve meslek liseleri döküldü

İmam hatip liseleri bu yıl da sınıfta kaldı. YKS’ye başvuran 234 bin 657 imam hatipliden üniversitelerin dört yıllık bölümlerine yerleşenlerin sayısı 37 binde kaldı. Bu adayların 30 bini iki yıllık bölümlere kayıt hakkı kazanırken 21 bin 453 aday açıköğretim fakültelerini tercih etti. Sınava giren imam hatip lisesi öğrencileri ya da mezunlarının sadece yüzde 35’i üniversitelere yerleşebildi.

Meslek liseleri de YKS’de “beklenen” başarıyı gösteremedi. Buna göre, üniversite sınavına giren ticaret meslek liseli 88 bin adaydan 29 bini üniversitelere yerleşebildi. Yerleşenlerin 15 bini, iki yıllık bölümlere kayıt hakkı kazandı. En çarpıcı sonuç endüstri meslek liseleri mezunlarının yerleşmesinde ortaya çıktı. Sınava bu okul türünden giren 144 bin 818 adaydan, dört yıllık bölümlere yerleşebilenlerin sayısı 4 binde kaldı.

ÖSYM’nin verileri, YKS’de tüm okulların başarısız olduğunu ortaya koydu. Sınava, Anadolu Lisesi öğrencisi ya da mezunu olarak giren 539 bin adaydan üniversitelerin lisans-önlisans bölümlerine ve açıköğretim fakültelerine yerleşenlerin sayısı 231 bin 391 oldu. Anadolu liselerinde 10 öğrencinin 3’ü üniversitelere yerleşebildi. Fen lisesi mezunu 32 bin üniversite adayının da yarısı üniversiteye yerleşemedi. Ailelerin çocuklarını büyük ücretler ve büyük umutlarla gönderdiği özel liseler de YKS’de döküldü. Özel liseli 158 bin 135 adayın 88 bini açıkta kaldı. Adayların 49 bini dört yıllık bölümlere, 18 bini iki yıllık bölümlere yerleşti. Açıköğretim fakültelerine kayıt hakkı kazanan aday sayısı ise 2 bin 207 oldu.

Eğitim Sen Yükseköğretim Sekreteri Özgür Bozdoğan, “Kontenjanların talep eden sayısından fazla artırılması mali kaynakların verimli kullanılmadığını gösteriyor” dedi. Yerleştirme sonuçlarına ilişkin duyurulan verilerin gerçeklikten uzakta ve manipülatif olduğunu söyleyen Bozdoğan, “Akademi çevreleri ve bilim insanlarıyla tartışılmadan, tıpkı liselere geçişte olduğu gibi tepeden inme değişikliklerin olumlu sonuç üretmediğini ifade etmek gerekiyor” diye konuştu. Bozdoğan, tercih yapma hakkı kazanan aday sayısındaki düşüşe yeni sistemin bilinmezlerinin neden olduğunun altını çizdi.

‘Herkesi mağdur ettiniz’

Yerleştirmeler sonucunda kazanan ve kazanamayanlardan çok on binlerce adayın başarı sırasına uygun bölümlere yerleşememesi dikkati çekti. Yerleştirme sonuçlarına isyan eden adaylar, tepkilerini şu sözlerle dile getirdi:

»Sözelde 4 bin sıralama ile 35 binlik bölüme yerleşemedim.

»Sıralamamın kat kat aşağısını yazmama rağmen yerleşemedim. Sistemin saçmalıkları yetmezmiş gibi bir de adaletsizlik peşindesiniz. Bunca öğrencinin hakkını nasıl vereceksiniz?

»Bunca insan 10 bindeyken 400 binle öğrenci alan yerleri yazmış yine de tutturamamış. Burası beni nasıl aldı, 475 bindeyim, 220 bin ile alıyor. Değişik.

»Babamın emeği boşa gitti, annemin mutluluğu kursağında kaldı. Hayalim olan yere değil, mecbur olduğum yere gideceğim. Teşekkür ederim ÖSYM.

»Sıralamandan daha düşük yeri yazıyorsun garanti olması için ama sonuç, “Yerleştirilemediniz”. Onca öğrenci, onca ailenin “ah”ını aldınız.

»En kötüsü de senden düşük puanlı arkadaşınla aynı üniversiteyi tercih etmene rağmen onun kazanıp senin kazanamaman.

»Yazıklar olsun. Gece gündüz çalıştım sınavı kazandım, 80 bin yaptım. 400 binleri yazdım ama yerleşemedim. Eğitim sistemi kötü sanıyordum sistem yokmuş.