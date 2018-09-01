Dolmuşta saldırıda şok sözler!

Ankara’da dolmuşla seyahat ederken bir şahsın ölüm, tecavüz tehditlerine, küfürlerine ve darp girişimine maruz kalan N.B., diğer yolcuların “Ne yapalım, başımızı belaya mı sokalım” dediğini anlattı.

Sosyal medyada paylaşılan bir videoya göre, adı öğrenilemeyen ve henüz gözaltına alınıp alınmadığı belli olmayan şahıs, N.B.'nin üzerine yürüdü.

Bu sırada da saldırgan “Sen bana dokunamazsın” diyen N.B.'ye peş peşe küfürler savururken, Allah’a ve polise de küfrettiği duyuldu.





'TEPEME DİKİLDİ'

Hürriyet'ten Hasan Mesut Benli'ye saldırı anını anlatan N.B., Mamak'ta eve giderken kulaklıkla video izlediğini, dolmuşta ‘tepesinde dikilen' bir erkeğin kendisinin ayağına vurarak bir şeyler söylediğini kaydetti.

Kulaklığı çıkardığını, saldırganın da "Kalk da şu kadına yer ver" dediğini belirten N.B., dolmuşta kendisinden daha genç yaşta kişiler olduğunu ancak saldırganın ayağa kalkması konusunda ısrarını sürdürdüğünü dile getirdi.