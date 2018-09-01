Taksim'de Cumartesi Anneleri önlemi!

Beyoğlu'nda Cumartesi Annelerinin bugün yapması beklenen eylem nedeniyle polis geniş güvenlik önlemleri alındı.

İstiklal Caddesi'nde bulunan Galatasaray Lisesi ve çevresi polis bariyerleriyle kapatıldı. Çok sayıda TOMA ve çevik kuvvet polisi hazır bekliyor.

Cumartesi Anneleri’nin eylemi öncesi CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve CHP milletvekilleri Orhan Satın, Ali Şeker ve Sezgin Tanrıkulu İHD şubesinin önüne geldi.

Cumartesi Anneleri, İHD önünden Galatasaray Meydanı'na yürüyüşe geçti.

Polis, Cumartesi Anneleri'nin İstiklal Caddesi'ne geçişine izin vermedi. Grup, Büyükparmakkapı Sokak'ta oturma eylemi yapmaya başladı.

Polis, annelerin 700. hafta eylemine müdahale etmişti.

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, İstiklal Caddesi'nde Cumartesi Anneleri'ne eylem izni verilmeyeceğini belirterek, "İstiklal Caddesi gibi yerlerde eylemlere asla müsaade edilmeyecek. Eylemi AK Parti bile düzenliyor olsa müsaade edilmeyecek" demişti.