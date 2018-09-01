Cumartesi Anneleri'ne yine polis engeli

Geçtiğimiz hafta 700. kez Galatasaray Meydanı'nda toplanan ve polis şiddetine maruz kalan Cumartesi Anneleri , bugün bir kez daha bir araya geldi. Sabah saatlerinde Galatasaray Meydanı ve İstiklal Caddesi’ne çıkan tüm yollar bariyerler ile kapatılırken, bölgede çok sayıda TOMA konuşlandırıldı. Cumartesi Anneleri’nin toplandığı Hazzopulo Pasajı da polisler tarafından kepenkleri indirilerek kapatıldı. Cumartesi Anneleri'nin eylem yaptığı alanda 10'larca çevik kuvvet polisinin oturarak beklemesi dikkat çekti.

POLİSTEN CHP'LİLERE: BİRİLERİ SİZE TALİMAT VERDİ

Odakule'nin önünden itibaren caddeyi barikatlarla kapatan polis sadece CHP İl ve İlçe yöneticilerini içeriye aldı. Polis CHP'li yöneticilere, "Birileri size talimat verdi. O yüzden buradasınız" dedi.

"701 HAFTADIR GÖZALTINDA KAYBEDİLEN SEVDİKLERİMİZİ ARIYORUZ"

Kayıp yakınları ellerinde karanfiller ve göğüslerinde kaybettikleri yakınlarının fotoğraflarıyla İnsan Hakları Derneği İstanbul Şubesi’nden Galatasaray Meydanı’na doğru yürüyüşe geçtiler. Anneler, Büyük Parmakkapı Sokak'ta engellendi. Burada yapılan basın açıklamasını Maside Ocak okudu. Açıklamada, "701 haftadır gözaltında kaybedilen sevdiklerimizi arıyor ve kaybedenlerden hesap soruyoruz. 701 haftadır; kayıplarımızın akıbeti açıklanmadığı için, mezar yerleri gizlendiği için suçlular bilinmelerine rağmen cezalandırılmadıkları için Galatasaray'dayız." ifadelerine yer verildi. Oturma eylemi olaysız bir şekilde dağıldı.

ERDOĞAN'DAN RANDEVU TALEP ETTİLER

Cumartesi Anneleri dün İstanbul İHD'de bir basın açıklaması düzenledi.

Cumartesi Anneleri adına ortak açıklamayı okuyan gözaltında kayıp yakını Maside Ocak, Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan randevu talep ettiklerini, 701’nci haftada da Galatasaray meydanındaki eylemlerine devam edeceklerini söyledi.

AKP, GALATASARAY MEYDANI'NI YASAKLADI

AKP Sözcüsü Ömer Çelik ise Cumartesi Anneleri’ne yönelik geçtiğimiz hafta yapılan saldırının ardından konuyla ilgili yaptığı açıklamasında, “Bunların annelerin acısını istismar ederek terör propagandası yapmasına, birtakım faaliyetler içerisine girmesine bundan sonra müsaade edilmeyecektir. O alan bundan sonra böyle bir iş için kullanılmayacaktır. Anneler ya da başkaları, evladıyla ilgili kaygı duyanlara hepimizin kapısı her zaman açıktır” demişti.