Askerlik süresi değişiyor mu? Konuşulan yeni sistem...

Yeni sistemin bedelliye ihtiyaç duyulmayacak bir sistemi alternatifli olarak getireceği belirtiliyor. Süre olarak öne çıkan düşünce ise 2 ay. Belirli bir para yatırılarak 2 ay askerlik yapılması ve böylece sürekli yaşanan bedelli tartışmalarından bitirilmesi hedefleniyor.

Ayrıca uzun ve kısa olan eski sistemin de kalması ve isteyenin istediği sisteme göre askerliğini yapması da düşünülüyor.

Milliyet'ten Abdullah Karakuş'un AKP kulislerinden aktardığına göre, önümüzdeki günlerde hem süre hem de ücret çalışması alternatifli olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sunulacak ve son karar verilecek.