e-Devlet hakkında çok önemli gelişme

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında dün yapılan e-Devlet koordinasyon toplantısında, tüm hizmetlerin bir yıl içinde elektronik ortamda sağlanması kararlaştırıldı.

İlgili bakan yardımcıları ve bürokratların katılımıyla yapılan toplantıda, e-Devlet sistemiyle ilgili yeni dönemin yol haritası belirlendi.

Görevlendirmeler ve iş takviminin oluşturulup, e-Devlet’in siber güvenlik ve entegre veri tabanı boyutunun da ele alındığı toplantıda, e-Devlet’in Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne ivedilikle entegrasyonunun ve tüm hizmetlerin bir yıl içinde elektronik ortamda sağlanması kararlaştırıldı. Verilen bilgiye göre toplantıda, Türkiye’nin dijital dönüşümünün e-Devlet sistemi üzerine inşa edileceği de vurgulandı.