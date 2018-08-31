Olay yerine gelen polis ekipleri Osmanlı döneminden kalma bir mezarda kaçak kazı yapan 3 kişiyi suçüstü yakaladı. Gözaltına alınan 3 kişi İçerenköy polis merkezine götürüldü. Şüpheliler, cumhuriyet savcısının talimatıyla serbest bırakıldı.
31 Ağustos 2018 21:34
Mezarda kaçak kazıya suçüstü
İstanbul Ataşehir’de bulunan İçerenköy Mezarlığı’ndaki bir mezarlığın kazma kürekle kazıldığı ihbarını alan polis ekipleri, dün saat 03.00 sıralarında alarma geçti.
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