31 Ağustos 2018 21:34

Mezarda kaçak kazıya suçüstü

Mezarda kaçak kazıya suçüstü
İstanbul Ataşehir’de bulunan İçerenköy Mezarlığı’ndaki bir mezarlığın kazma kürekle kazıldığı ihbarını alan polis ekipleri, dün saat 03.00 sıralarında alarma geçti.
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Olay yerine gelen polis ekipleri Osmanlı döneminden kalma bir mezarda kaçak kazı yapan 3 kişiyi suçüstü yakaladı. Gözaltına alınan 3 kişi İçerenköy polis merkezine götürüldü. Şüpheliler, cumhuriyet savcısının talimatıyla serbest bırakıldı.

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