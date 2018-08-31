Sahte ürün satan BİM'den açıklama

BİM Birleşik Mağazalar A.Ş., şirket bünyesinde satılan Apple aksesuarlarının 'taklit' olduğu iddiasıyla ilgili açıklama yaptı.

BİM’den yapılan açıklamada, bahsi geçen ürünlerin 'ithalatçı firma tarafından verilen, ürünlerin orijinal olduğu bilgisi ve güvencesi' ile satışa sunulduğu belirtildi.

Haberlere bugün konu olan ihtarnamenin Apple tarafından şirkete gönderilmesinin ardından ileri sürülen iddialarla ilgili araştırma başlatıldığını kaydeden BİM tarafından yapılan açıklamada bu süreçte 'iyi niyetli' bir yaklaşımla ürünlerin satıştan çekildiği bilgisi de paylaşıldı.

BİM açıklamasında, savcılık tarafından atanan bilirkişinin ürünleri incelediği, söz konusu ürünlerin marka ve ürün kullanımı kapsamında bire bir aynı ve orijinal oldukları sonucuna vardığı belirtildi.

BİM tarafından yapılan açıklamanın tamamı şöyle:

'AÇIKLAMA YAPMA ZORUNLULUĞU DOĞDU'

— Bazı yayın kuruluşlarında BİM’de satılan Apple aksesuarlarının sahte olduğuna ilişkin yer alan haberlerin ardından kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla bir açıklama yapma zorunluluğu doğmuştur.

'İYİ NİYETLİ BİR YAKLAŞIMLA ÜRÜNLER SATIŞTAN ÇEKİLDİ'

- Habere konu ürünler, ithalatçı firma tarafından verilen, ürünlerin orijinal olduğu bilgisi ve güvencesi ile satışa sunulmuştur. Fikri ve sınaî hakların korunması bilincine sahip olan BİM faaliyetlerini her zaman yasalar, ticari etik kurallar ve dürüstlük çerçevesi içinde yürütmektedir. Nitekim Apple şirketi tarafından gönderilen ihtarname ardından, ileri sürülen iddialar için şirketimiz tarafından araştırma başlatılmış ve iyi niyetli bir yaklaşımla bu ürünler satıştan çekilmiştir.

'ÜRÜNLER BİREBİR AYNI VE ORJİNAL'

— Daha sonra Apple tarafından ithalatçı firma aleyhine suç duyurusunda bulunulması üzerine, Savcılık tarafından atanan bilirkişi ürünleri incelemiş ve 10.05.2018 tarihli rapor ile söz konusu ürünlerin marka ve ürün kullanımı kapsamında birebir aynı ve orijinal oldukları sonucuna varılmıştır. 29.05.2018 tarihinde ithalatçı firma yetkilisi hakkında kovuşturmaya yer olmadığına karar verilmiş, Apple tarafından savcılık kararına yapılan itiraz işleminin de reddi üzerine, söz konusu takipsizlik kararı kesinleşmiştir.

- Yukarıda aktardığımız süreçten de görüldüğü gibi BİM Mağazaları’nda satışa sunulan ve tamamen iyi niyetli bir yaklaşım çerçevesinde satıştan kaldırılan ürünlerin orijinal olduğu savcılık kararı ile sabittir. Bu hukuksal ve etik duruma rağmen basına servis edilen ihtarname ile tek taraflı bir iddiaya dayanarak, ürünlerin taklit olduğu konusunda kesin hüküm varmış gibi gerçeğe aykırı haber yapılmıştır. Bu yaklaşım hukuk ve etik ilkeler ile bağdaşmamaktadır.