Adnan Oktar'ın ağabeyi: 2-3 ay içinde...

Adnan Oktar'ın doktor ağabeyi Kenan Oktar, kardeşinin tutuklanmasıyla ilgili, "2-3 ay içinde bazı olaylar, felaketler patlak verebilecektir. Depremden tut, harbe varıncaya kadar" dediğini söyledi.

Edirne F Tipi cezavinde tutuklu bulunan kardeşi Adnan Oktar'la Kurban Bayramı'nda açık görüşte bir araya gelen Kenan Oktar, Akit'e konuştu.

Kardeşinin tutuklanmasıyla ilgili, "2-3 ay içinde bazı olaylar, felaketler patlak verebilecektir. Depremden tut, harbe varıncaya kadar olaylar" dediğini aktaran Kenan Oktar, bunun üzerine, "Hocam, İstanbul'da deprem olacak mı? Ona göre kaçalım" diye sorduklarını söyledi.

Kenan Oktar, kardeşinin "Bulunduğunuz ev sağlam mı? O zaman, o mübareğin bulunduğu şehirde deprem olmaz fakat o mübarek kişi şehirden çıktı. Olabilir de" dediğini aktardı.

"Biz onu imam mehdi olarak görüyoruz" diyen Kenan Oktar, şunları söyledi: "RTÜK demişti, ‘dini duyguları rencide ediyor' falan diye, ama esas dini kanaatte en büyük alim odur. Dinde en yüksek ilim sahibi hocamızdır."

'POLİS KADINLARA RÜŞVET VERDİ' İDDİASI

​Kenan Oktar, kardeşinin hakkındaki taciz, tecavüz iddiaları hakkında şunları söylediğini belirtti:

"Hocamız diyor ki, 'burada bizi tutukladılar, sonra polis gece yarısı bütün evlerden böyle durumu pek iyi olmayan seçilen bazı kadınları topladı, üzerine ellişer lira para verdi, sonra iftira attırdı. İşin ilginç tarafı da şu, hepsinin iftirası aynı' diyor."

Muhabirin, "Yani polisin, emniyetin Adnan Oktar'a iftira attığını iddia ediyor" sözleri üzerine Kenan Oktar, "Yani şimdi öyle demem biraz suç kapsamına girer" şeklinde cevap verdi.