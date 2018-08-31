Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Büyükçiftlik Beldesi Evliyatepe mevkiinde PKK'lı teröristlerin tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 1 asker şehit oldu.
31 Ağustos 2018 15:02
Hakkari'den acı haber geldi...
Hakkari'den kahreden haber: Bir şehit
Çok Okunanlar
-
Hakkari'den acı haber geldi...
-
Çocuk parkında pompalı tüfek dehşetinde yeni gelişme
-
Denizli'de korkutan iddia! Binlercesi...
-
Cumartesi Anneleri Erdoğan'dan randevu istedi
-
Bir tek o mezun oldu
-
Diyanet'in hutbesinde dikkat çeken ekonomi mesajı
-
Asker uğurlama eğlencesinde korkunç olay!
-
Milli Eğitim Müdürü'nden çarpıcı açıklama: Lise çağında...
-
O rektör görevden alındı
-
Tunceli'nin 31 bölgesi özel güvenlik bölgesi ilan edildi