31 Ağustos 2018 15:02

Hakkari'den acı haber geldi...

Hakkari'den acı haber geldi...
Hakkari'den kahreden haber: Bir şehit
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Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Büyükçiftlik Beldesi Evliyatepe mevkiinde PKK'lı teröristlerin tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 1 asker şehit oldu.

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