Bir acı haber de Hakkari'den geldi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Büyükçiftlik Beldesi Evliyatepe mevkiinde PKK'lı teröristlerin tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 1 asker şehit oldu.

Yüksekova ilçesine bağlı Büyükçiftlik beldesi Evliye Tepe'de güvenlik güçlerinin yürüttüğü operasyon sırasında PKK'lı teröristler, önceden yola tuzakladıkları EYP'yi uzaktan kumandayla infilak ettirdi. Patlamada, 1 asker şehit oldu. Saldırının ardından bölgeye takviye kuvvetler sevk edildi. Kaçan teröristlerin etkisiz hale getirilmesi amacıyla bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldı.

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VALİLİK'TEN AÇIKLAMA ​

Hakkari Valiliği'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada, "31.08.2018 günü ilimiz Yüksekova ilçesi Büyükçiftlik beldesi Evliya Tepede bölücü terör örgütü mensuplarınca tuzaklanan EYP’nin (el yapımı patlayıcı) uzaktan kumanda ile infilak ettirilmesi sonucu 1 askeri personel şehit olmuştur. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi.