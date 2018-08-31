Cumartesi Anneleri Erdoğan'dan randevu istedi

AKP’nin Cumartesi Anneleri’nin artık Galatasaray meydanında artık oturma eylemi yapamayacaklarını söylemesinin ardından Cumartesi Anneleri İHD’de bir açıklama yaptı. Açıklamaya HDP milletvekilleri Ömer Faruk Gergerlioğlu, Serpil Kemalbay, Hüda Kaya, Züleyha Gülüm, Garo Paylan ve CHP İstanbul milletvekili Sezgin Tanrıkulu katıldı.

Duvar'ın aktardığı habere göre, gözaltında kayıp yakınlarının aileleri adına konuşan Maside Ocak, 701’inci haftada yine Galatasaray Meydanı’nda bir araya geleceklerini söyledi. İstanbul İHD Şube Başkanı Gülseren Yoleri de, “Gözaltında kayıplara karşı mücadelenin her koşullarda süreceğini biliyoruz. İnsan hakları savunucuları olarak Cumartesi Anneleri’nin bu haklı talepleri gerçekleşinceye kadar yanlarında olacağımızın altını çiziyoruz. Aynı zamanda 700’üncü haftada Cumartesi Anneleri çok ciddi bir dayanışma görmüştür. Bu mücadeleyi destekleyen herkese teşekkür ediyoruz. O meydanın şiddetle anılmasına izin vermeyeceğiz” dedi.

‘ADALETE ULAŞAMAYINCA GALATASARAY’I MEKAN ETTİK’

Daha sonra Cumartesi Anneleri adına ortak açıklamayı okuyan gözaltında kayıp yakını Maside Ocak, Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan randevu talep ettiklerini, 701’nci haftada da Galatasaray meydanındaki eylemlerine devam edeceklerini söyledi: “Kayıplarınızı aramaktan asla vazgeçmeyeceğiz. Bizler devletin güvenlik güçleri tarafından kaybedilenlerin arkadaşları, eşleri, dostları, anneleri, kardeşleri ve insan hakları savunucuları olarak 1995’te Galatasaray’a çıktık. Çünkü bizim yakınlarımız gibi herkesin gözü önünde gözaltına alınanlar vardı. Savcılar, ‘Türk polisi işkence yapmaz’ diyerek dosyalarımızı başlatmadan kapatıp biz aileler için hak arama yollarını kapatıyorlardı. Adalete ulaşamamamızın neticesinde Galatasaray’ı kendimize mekan ettik.”

‘BU TALEPLER MEŞRU TALEPLERİMİZDİR’

Ocak, “Ceza adaleti sağlansın bir daha hiç kimse gözaltında kaybedilmesin” diyerek şöyle devam etti: “700 haftadır Galatasaray’da dile getirdiğimiz bu talepler meşru haklarımızdır. 699 hafta boyunca gözaltında kayıplarımızın fotoğraflarımızı taşıyarak en uzun barışçıl eylemimizi gerçekleştiriyoruz. 700 haftada 16 hükümet değişti. Recep Tayyip Erdoğan’ın davetiyle yaptığımız görüşmenin ardından 7 yıl 8 ay geçti. Burada ilk defa devleti yönetenler tarafından bir açıklama yapılmış oldu. 2011 tarihli raporda Cemil Kırbayır’ın gözaltında işkenceyle öldüğü yer aldı.

Buna rağmen aradan 7 yıl geçmesine rağmen hâlâ dava açılmamıştır. O günden bugüne gözaltında kaybedilen yakınlarımızı sağ olarak bulma ümitlerimiz tükendi. 700’üncü kez buluşmamızın engellenmesi ve ailelerimizin gözaltına alınması adalete olan inancımızı bir kez daha sarstı. İçişleri Bakanı’nın hakaret içeren açıklamaları bizi derinden etkiledi. 700 hafta boyunca bitmedi ümitlerim, solmadı karanfilim diyerek Galatasaray’da buluştuk. Bu sorun temel bir hukuk ve demokrasi sorunudur. Devlet politikası hukukun üstünlüğüne ve barışa giden yola barikat kuruyor. Bu barikatı aşmak yurttaşlık görevimizdir. 701’nci hafta da her Cumartesi olduğu gibi yine Galatasaray’da olacağız. Tüm failler yargı önüne çıkartılıncaya kadar adalet talep etmekten asla vazgeçmeyeceğiz.”

ÖMER ÇELİK ‘KAPIMIZ AÇIK’ DEMİŞTİ

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumartesi Anneleri’ne yönelik saldırının ardından konuyla ilgili yaptığı açıklamasında, “Bunların annelerin acısını istismar ederek terör propagandası yapmasına, birtakım faaliyetler içerisine girmesine bundan sonra müsaade edilmeyecektir. O alan bundan sonra böyle bir iş için kullanılmayacaktır. Anneler ya da başkaları, evladıyla ilgili kaygı duyanlara hepimizin kapısı her zaman açıktır” demişti.