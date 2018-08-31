Milli Eğitim Müdürü'nden çarpıcı açıklama: Lise çağında...

İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü’ne yeni atanan Levent Yazıcı’dan çarpıcı açıklamalar geldi.

Hürriyet gazetesinden Nuran Çakmakçı'ya konuşan Yazıcı'nın açıklamaları şöyle:

"Göreve başladığım gün gece yarısına kadar İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ndeki tüm birim müdürü ve yöneticisi yaklaşık 200 kişiyle görüştüm. Stratejik eylem planı hazırladık. Her hafta düzenli toplantılar yapacağız. Programı her cuma gözden geçireceğiz. Her ay düzenli olarak bütün okullarımızdaki yöneticilerimizle e-Konferans ile birlikte olacağız. Her okula ulaşmaya çalışacağım. Çünkü birlikte başarmak zorundayız.

İlimizin en önemli sorunu eğitim arsası. Yıllara dayanan köklü bir sorun bu. Öğrencilere yürüme mesafesinde okullar sunma noktasında bir engel. Bu yapılaşma sorununu çözersek büyük bir engeli aşmış oluruz. Eğitimde kapasite ve erişimi de bu problem doğrudan ilgilendiriyor.

LİSEDE OKUMA YAZMA GÜÇLÜĞÜ ÇEKEN ÇOCUKLARIMIZ VAR

Ara sınıflarda okuma-yazma güçüğü çeken çocuklarımız var, hatta lisede olanlar bile bulunuyor. Bu çocuklar için daha önce görevli olduğum Tokat’ta çok önemli çalışmalar yapmış, ödül de kazanmıştım. 1.750 çocuğu bu şekilde kazandık. Okul terklerinin başında bu tür problemler yatıyor. Çocuk travma, öğrenme güçlüğü ya da başka nedenlerle okuma-yazma öğrenemezse ve okulda okurken eğer bu travmayı atlatamazsa ya okulu terk ediyor, ya da hayatta çok önemli sorunlarla karşılaşıyor. Sınıfa girildiğinde o çocuklarımız gözlerini kaçırıyor ya da arkadaşları tarafından dışlanabiliyor. Bu çocuklarımızı erken yaşta yakalayıp okuma-yazma öğretmeliyiz. Her öğrencinin okuma-yazma hızı ve kapasitesi neredeyse parmak izi kadar farklı. Türkçe ve sınıf öğretmenlerimizle işbirliği yaparak bu çocuklara okuma-yazma öğretmeliyiz.

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