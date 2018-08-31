31 Ağustos 2018 12:15

O rektör görevden alındı

O rektör görevden alındı
Rumeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Salih Aynural'ın, Adnan Oktar soruşturması kapsamında görevden alındığı öne sürüldü.
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 Aynural'ın soruşturma dosyasında adı geçtiği öğrenildi.

Ayrıntılar gelecek... 

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