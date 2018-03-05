Meteoroloji'den kritik uyarı!

Havalar belirgin şekilde ısınırken hafta sonuna kadar İstanbul'dan ve Türkiye'nin birçok şehrinden yağmur eksik olmayacak. İşte Meteoroloji'nin son dakika verilerine göre haftanın hava durumu...

Geçtiğimiz hafta yer yer karlı şekilde seyreden hava durumu geride kalırken yeni hafta yağmur haberleriyle başladı. Son dakika verilerine göre havalar ısınıyor ancak yurdun tamamı yağmura teslim olacak. Hafta sonuna kadar Türkiye’nin birçok şehrinde bulutlu bir hava hakim olacak, vatandaş adeta güneşe hasret kalacak.

İSTANBUL’DA HEM YAĞMUR, HEM SICAK…

İstanbul haftaya yağmurla başlarken hava sıcaklıkları da artacak. Bugün 11 derece dolaylarında seyredecek sıcaklıklar, salı günü 15 dereceye, çarşamba günü ise 18 dereceye kadar yükselecek.

BATIDA 20 DERECE, DOĞUDA KAR!

Yurdun batı kesimleri salı günü 20 derecelere kadar ısınırken yağmur etkisini kaybetmeyecek. Ardahan, Kars, Ağrı ve Erzurum’da ise kar bekleniyor, hava sıcaklıkları Doğu Anadolu Bölgesi’nin yüksek kesimlerinde eksi değerlere kadar inecek.

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu’nun güney ve batısı, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu’nun doğusu ile Adana, Mersin, Nevşehir, Kırşehir, Zonguldak, Düzce, Karabük, Amasya, Tokat, Gümüşhane, Artvin ve Siirt çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Rize çevreleri ile Artvin’in kıyı kesimlerinde sabah saatlerinde kuvvetli olmak üzere genellikle yağmur ve sağanak yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda yer yer karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.Kuzey kesimlerde 4 ila 8 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.