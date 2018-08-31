Defalarca koruma isteyen kadın bıçaklandı

İstanbul Esenyurt’ta gerçekleşen olayda, 27 Ağustos Pazartesi günü işe gitmek için annesiyle birlikte evinden çıkan Ergül İsenç, 16 yıldır evli olduğu eşinden boşanmak istediği için bıçaklı saldırıya uğradı. Yakınları, üç çocuk annesi olan İsenç’i ve annesini bıçakladıktan sonra gözaltına alınan H.İ.’nin, İsenç’e ve çocuklarına düzenli olarak şiddet uyguladığını ifade etti.

Evrensel’den Berivan Balkay ve Eren Ergine’ye konuşan yakınları, İsenç’in daha önce defalarca karakola gidip kocasından şikayetçi olduğunu hiçbir önlem alınmadığını dile getirdi. Kocasının, çalıştığı işyerlerine gelerek sürekli İsenç’i taciz ettiğini belirten yakınları, işyerinde dahi kendisine şiddet uyguladığını söylediler.

‘ÖLÜP ÖLMEDİĞİNİ SORUYORLAR’

Yakınlarından biri defalarca polise başvurulduğunu, emniyete giderek şikayet edildiğini ama yardımcı olunmadığını belirterek. “Şimdi bizi ‘öldü mü ölmedi mi’ diye arıyorlar. Arayıp olayın nasıl olduğunu soruyorlar. O zaman hiç kimse ilgilenmedi, hiç kimse umursamadı Ergül’ü. Ergül’ün karakolun önünde yattığını biliyoruz biz. Ellerinde kayıtların olduğunu, şikayetlerin olduğunu söyledim. ‘Bu zamana kadar sormadınız da şimdi mi soruyorsunuz. Şimdi mi aklınıza geldi Ergül’e olanları sormak’ dedim polislere. Ciddiye almıyorum hiçbirini, konuşmadım yani” diyerek kızgınlığını dile getirdi.

İsenç’in yakınları en son yaşanan kavgada İsenç’in karakola gittiğini ancak H.İ.’nin alkollü olduğu gerekçesiyle karakolda ifadesinin dahi alınmadığını iddia etti.

‘KORKUSU GERÇEK OLDU’

Ramazan ayında Ergül İsenç’in 2 çocuğunu alarak Esenyurt’tan ayrılıp bir sığınma evine gittiğini söyleyen yakınları, 2 ay kadar sığınma evinde kaldığını sonrasında annesinin evine döndüğünü belirtti. Sığınma evinde de eşinin Ergül İsenç’i taciz ettiğini, sığınma evinin kapısında yattığını dile getirdi. Yakınlarından biri, “Ergül daha önce de boşanmak istiyordu. Hatta sanırım bir kez dava açtı ama galiba geri çekti davayı. ‘Bana bir şey yaparsa yapsın ama aileme çocuklarıma zarar vermesin’ diyordu. Tek korkusu buydu, korkusu da gerçek oldu zaten” dedi. H.İ.’nin gözaltına alındığı esnada çekilen görüntülerinden bahseden yakınları, “Eşini ve kayınvalidesini bıçaklıyor, kendi akrabaları arkasından helal olsun diye bağırıyorlar” diyerek tepki gösterdi.

“Ergül’den boşanması karşılığında oturdukları evi istemiş. Evi satacağım demiş. Ergül de ev onun olsun yeter ki beni ve çocuklarımı rahat bıraksın düşüncesiyle evi verdi kendisine. Bayramda evin tapusunu verdiler. İstediği her şeyi aldı” diyen yakınları, İsenç ve annesinin sağlık durumuna ilişkin olarak da şunları söyledi; “Ergül’ü yoğun bakımdan çıkartmıyorlar. O kadar çok bıçak darbesi var ki. Sanırım diz kapağını kurşun parçalamış, platin takacaklar. Annesi biraz daha iyi durumda.”

‘BİZ BU KORKUYLA YAŞAMAK İSTEMİYORUZ’

Yasaların kadınları koruma konusunda çok yetersiz olduğunu ifade eden İsenç’in yakınları “Bazı kadınlar çok çaba gösteriyor. Ergül de çok çaba gösterdi. Ama bazı kadınlar susuyor. Karakollar sahip çıksa ilgilense zaten bir sorun yaşandığında hemen gideriz ama ilgilenmiyorlar. Hiç ilgilenmiyorlar hem de. Ergül’e bir koruma çıkartılabilirdi, o adama uzaklaştırma verilebilirdi ya da hastaysa bu adam tedavi olması için hastaneye yatırılabilirdi. Ama hiçbirisini yapmadılar” diye konuştu.

Saldırgan kocanın cezalandırılması gerektiğini dile getiren yakınlar şunları söyledi; “Lütfen çok ceza alsın. Artık uğraşmasın bu insanlarla. Üç sene beş sene de olsa, ki beş sene ceza alacağını hiç sanmıyorum. Her şey o kadar kolaylaştı ki! Cezaevinden çıktığında da aynı şeyleri yapacak ve biz hep bu korkuyla yaşamak istemiyoruz. Bu insanlar hastanede yatarken o elini kolunu sallayıp gezmesin.”