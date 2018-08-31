Çocuk istismarından yargılanan kocasına böyle seslendi

Hakkında adam öldürme suçundan müebbet hapis talebiyle dava açılan Erhan K., ilk duruşmada savunma yapmazken, karısı, hem çocuk istismarından hem de cinayetten yargılanan kocasına, "Seni seviyorum" diye bağırdı.

Bursa'nın Kestel ilçesinde daha önce aralarında husumet bulunan spor eğitmeni Ali Özden'i (39) belindeki silahla 4 el ateş ederek öldüren Erhan K. (47) ilk kez hakim karşısına çıktı. Hakkında kasten adam öldürme suçundan müebbet hapis talebiyle dava açılan Erhan K.'nin yargılanmasına Bursa 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlandı. Duruşmaya Ali Özden'in abisi, sanık Erhan K.'nin eşi ve yakınları ile taraf avukatları katıldı.

Duruşmada sanık Erhan K. savunma yapmayacağını söyleyerek, savunma için mahkeme başkanından süre talep etti. Sanık avukatları da müvekkilleri savunma yapmadığı için süre taleplerini yenileyerek, sonraki duruşmada dinlenmesini istedikleri şahitlerin isimlerini verdi.

Duruşmada Ali Özden'in abisi Hamdi Özden, sanık Erhan K.'den şikayetçi olduklarını dile getirerek, maddi ve manevi tazminat davası açacaklarını ve bu sebepten sanığın mal varlığına tedbir konulmasını talep etti. Hamdi Özden ifadesinde, sanığın daha önce çocuklara yönelik cinsel istismarda bulunduğunu, kardeşinin de bu sebeple sanıktan hoşlanmadığını dile getirdi.

Duruşma sanığın savunma yapmaması üzerine ileri bir tarihe ertelenirken, mahkeme heyeti dava dosyasında müşteki olarak görülen Ali Özden'in boşandığı eşinin bir sonraki celseye zorla getirilmesine karar verdi.

Duruşmanın sonunda taraf yakınları duruşma salonundan dışarı çıkarıldığı esnada sanık Erhan K.'nin eşi, Bursa 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde de çocuğun cinsel istismarı suçundan yargılanan kocasına "Seni seviyorum" diye seslendi.