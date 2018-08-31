TSK'da FETÖ operasyonu

Hava Kuvvetleri Komutanlığında FETÖ ile irtibatları tespit edilen 6’sı eski pilot olmak üzere 18 üsteğmen, 4 teğmen toplam 22 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Hava Kuvvetleri Komutanlığında FETÖ'nün mahrem imamları ile örgüt mensubu askerler arasında iletişim yöntemi olarak kullandığı, kontörlü telefonlar ile ankesörlü, büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri ve FETÖ terör örgütü ile irtibatları tespit edilen 18 üsteğmen, 4 teğmen toplam 22 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Gözaltına alınan şüpheliler hakkında soruşturma nedeniyle idari işlem uygulanırken, gözaltı işlemleri Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce Ankara ve 13 ilde devam ediyor.