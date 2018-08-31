Peşine dedektif taktı, fotoğrafları ortaya çıktı!

Bankası da olan ünlü holdingin yönetim kurulu üyesi olan bir kadın, eşinin kendisini aldattığından şüphelenip dedektif tutunca hayatının şokunu yaşadı.

Son dönemde ortaya çıkan sapkın haberlere bir yenisi daha eklendi. Bodrum’da patlayan dedikodu, bu kez herkesi şoka uğrattı.

Uçankuş'un iddiasına göre: Ünlü bir holdingin yönetim kurulu üyesi olan bir kadın kendisini aldattığıyla ilgili kocasından şüphelenip ve bir dedektif tuttu ve gelen fotoğraflarla düşündüğünden daha büyük bir şok yaşadı.

ERKEK ÇOCUKLARLA FOTOĞRAFLARI ÇIKTI

Çünkü, dedektifin kendisine gönderdiği fotoğrafların içinde kocasının başka bir kadınla aldatma olayı yok ama yaşı küçük erkek çocuklarla olan fotoğrafları var.

SESSİZLİĞİ SOSYAL MEDYA BOZACAK!

Herkes fırtına patlayacak diye düşünürken, çok ünlü bir ailenin ferdi olan hanımefendi sessizliğini koruyor. Ancak bu sessizliği sosyal medya bozmaya kararlı ki, yazıp-çizmeler başladı bile...

Bodrum’u yıkan bu dedikoduyu bakın Barbaros Şansal nasıl dile getirdi:

“Akşam Baskısı: Banka Sahibi ünlü holdingin mensubu kadın, eşi için tuttuğu dediktifin getirdiği, kocasının erkek çocuklarına olan pedofilisinin fotoğrafları karşısında tepkisiz. Tüm Bodrum sosyetesi bunu konuşuyor.”