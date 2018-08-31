Pankartlı kardeş kavgasında karar çıktı

Edirne'de annelerinden kalan miras yüzünden küstüğü kardeşine yönelik hakaret içerikli yazıları evinin camına astığı gerekçesiyle yargılanan ağabey için karar verildi.

Edirne'de, annelerinden kalan miras yüzünden küstüğü kardeşine yönelik hakaret içerikli yazıları evinin camına astığı gerekçesiyle yargılanan ağabeye 1740 lira para cezası ve 5 yıl süreyle denetimli serbestlik tedbiri uygulanmasına karar verildi.

Edirne 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, taraflar ve avukatları katıldı.

Mahkeme heyeti duruşmada, Mümtaz Çavuntçu'ya, kardeşine yönelik yazdığı yazıların hakaret içermesi nedeniyle günlüğü 20 liradan, bin 740 lira para cezası verilmesine, 5 yıl süreyle denetimli serbestlik tedbirine tabi tutulmasına hükmetti.

Barutluk mahallesi'nde karşılıklı evlerde oturan Mümtaz Çavuntçu (70) ve kardeşi Ahmet Çavuntçu (64), annelerinden kalan mirasın paylaşımı nedeniyle tartışmış, küs oldukları için de yaklaşık 1 yıldır evlerinin camının altına astıkları kartonlara birbirlerini suçlayan ifadeler yazmıştı. Kardeş, Ahmet Çavuntçu, yazıların hakaret içerdiğini belirterek, ağabeyi hakkında şikayetçi olmuştu.